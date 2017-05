För snart hundra år sedan var han med och lade grunden för konceptkonsten. Man Rays fotografier, målningar, filmer och skulpturer var ­avsedda ”för hjärnan, inte för ögat”, och skapades med trots, lust och humor som huvudingredienser.

Senare kopia av ”Gåva” (1921) av Man Ray (1890–1976). Foto: © Man Ray Trust/Bildupphovsrätt 2017

Dadaismen var en kortlivad men revolutionerande konströrelse som tog sin början vid slutet av första världskriget. Man kan förstås knappast kalla dada för en -ism, för den använde sig av många olika uttryck och de involverade hade olika utgångspunkter för sitt skapande. Men grundidén var ändå alltid: bort med det gamla och in med något nytt och gärna omstörtande. Krigs­tröttheten och motståndet mot allt som hade med krig att göra var en avgörande startpunkt.

Vid mitten av 20-talet var dada över. De ­inblandade återgick ofta till borgerliga yrken, flera av bildkonstnärerna gick med i den ­nybildade surrealistgruppen med sin klart deklarerade freudianska inriktning. Andra spreds för vinden. Författaren Walter Serner till exempel, med en doktorstitel i juridik ­baserad på en avhandling som lär vara ett plagiatkompilat, började skriva deckare och försvann till slut in i ett koncentrationsläger. Poeten Tristan Tzara, alltid iförd monokel som en riktig dada-dandy (de betraktade den bohemiska livsstilen som hopplöst gammalmodig och borgerlig) och som varit dadas motor fortsatte också han in i surrealismen.

Men det fanns ett triumvirat, tre bildkonstnärer, med sinsemellan olika ”stilar”, gärna många olika stilar per man, som i stort höll fast vid dadas grundestetik under hela sina olika liv. De kände varandra och uppskattade varandra: Francis Picabia, fransman med spansk-kubanskt påbrå, Marcel Duchamp, fransman som utvandrade till Amerika, och en amerikan, Man Ray, som i sin tur utvandrade till Frankrike.

Alla tre blev ”återupptäckta” omkring 1960 och sedan igen i det postmodernistiska 80-talet. Alla tre var också goda skribenter. Nyligen har Man Ray, som den tredje i raden, fått sina skrifter om konst utgivna: ”Man Ray: Writings on art” (Tate Publishing). Uppletade, redigerade och generöst kommenterade av Jennifer Mundy, curator med mera vid Tate Gallery i London.

Målningen ”A l’heure de l’observatoire, les amoureux” (1934). Foto: © Man Ray Trust/Bildupphovsrätt 2017

Man Ray, född 1890 i Philadelphia och uppvuxen i New York som Emmanuel Radnitzky, var son till en judisk skräddare och dennes maka. Han var hela sitt liv mycket förtegen om sitt ursprung, kanske ville han inte bli klassad som ”judisk konstnär”. Det gjorde det möjligen lättare för honom att senare lämna Paris vid den tyska ockupationen. Paris hade då varit hans hemstad i decennier. Det kom häromåret en bok som enbart behandlade denna aspekt, den dolda judiskheten, hos Man Ray (”Alias Man Ray: The art of reinvention”, 2009). Inte ens i den roliga och väl­skrivna självbiografin ”Självporträtt” som Man Ray själv gav ut 1963 nämner han sitt ”riktiga” namn.

Ingen av dessa tre konstnärer var det minsta intresserad av att framställa några mästerverk, åtminstone inga måleriska – eller ”retinala” som Duchamp kallade dem (retina = näthinna). Och detta trots att Picabias verk uteslutande bestod av målningar, dock mycket speciella målningar. Deras konst var för hjärnan, inte för ögat, som både Duchamp och Man Ray ofta upprepade. Konceptkonst kallade man det några decennier senare.

Ändå producerade också Man Ray en hel del verk som verkligen var målningar i vedertagen mening, men han framställde därtill collage, assemblage, objets trouvés, fotografier, fotomontage, filmer och andra verk med kamera och fotopapper. Film gjorde han också. Och han framträdde som skådespelare i Picabias och René Clairs film ”Entr’acte” (1924) där han spelar schack med Duchamp på ett blåsigt hustak.

Marcel Duchamp och Man Ray ­spelar schack i filmen ”Entr’acte” (1924). Foto: IBL

Som amerikan (och till en början dålig på franska) kunde Man Ray hålla sig i utkanten av kotterier och grupper, även om surrealisterna tog emot honom med öppna armar. Han blev aldrig indragen i de ofta hätska diskussionerna om estetik och politik. Det passade honom utmärkt. Inget medlemskap ­någonstans.

Ett av hans mest kända och enligt min ­mening bästa ”objekt” var ett strykjärn med nubbar fastlimmade i en rad längs mitten på den flata sidan. Enligt honom själv var han på väg till en egen utställning i Paris tillsammans med kompositören Erik Satie. Man Ray och den betydligt äldre Satie hade blivit goda vänner inte minst därför att Satie behjälpligt kunde tala engelska. Men de uppskattade också varandras verk. På vägen gick de av ­någon anledning in i en butik för hushålls­artiklar. Där köpte Man Ray ett strykjärn, några nubbar och lite lim. Så satte han ihop sitt ”objekt” inne i affären och gav det till Satie. Det fick titeln ”Cadeau”, gåva. Sedan placerades det på utställningen. ”Paris första dadaobjekt”, hävdade Man Ray. Det ­försvann snart från utställningen och Man Ray ersatte det med ett nytt. Det blev många ”kopior” med åren.

Det har ofta, alltför ofta, sagts att Man Rays fotografier, särskilt konstnärsporträtten, var överlägsna hans måleri. De böcker om Man Ray som kommit under åren behandlar nästan alla enbart hans fotografi. Men det är ett synsätt under förändring. Hans enda estetiska mål var att han ville måla det han hade lust att måla. Måleri var hans violon d’Ingres, det vill säga en verksamhet som han bedrev vid sidan om sin huvudsakliga näring. Han gjorde också ett foto av en sittande nakenmodell från ryggsidan där man inte ser hennes ­armar och ben och som har två f-hål i svart på ryggen. Han kallade det ”Le violon d’Ingres”. Uttrycket kommer från det förhållandet att konstnären Ingres hellre ville att hans be­sökare skulle lyssna till hans fiolspel än titta på hans målningar.

”Le violon d’Ingres” (1924). Foto: © Man Ray Trust/Bildupphovsrätt 2017

Tyvärr är de skriverier av Man Ray som bjuds inte över sig intressanta, hans nerskrivna tankar inte alltid så klara som man kunde hoppas och handlar inte så ofta om konst heller. Jennifer Mundy utesluter också hans självbiografi som källa med motiveringen att den är för ­ytlig och anekdotisk. Det är helt ­enkelt inte sant. Det är i den boken hans syn på den egna konsten blir som bäst uttryckt. Några år efter att Man Ray återvänt till Paris, när han var drygt 60 år, förändrades hans litterära stil. Han blev mer avspänd, de stråk av bitterhet och depression som utmärkte det han skrev under sin tid i ”exil” i Hollywood under kriget – ”ett fängelse med bra klimat” – är borta. Han blev öppnare både om sitt fotograferande och om sitt måleri. Också dessa stycken finns ­naturligtvis med i ”Själv­porträtt”.

Jennifer Mundy påstår också lite avmätt att Man Ray var väldigt förtjust i vitsar och ord­lekar och ofta byggde sina bilder på verbala skämt. På en utställning jag såg en gång fanns en rätt stor och skissartad målning av ett päron, som fyllde duken. Jag tittade på titeln. Den hette ”Saties päron”. Då måste man förstås veta att Satie skrivit ett verk som heter ”Tre stycken i päronform”. Mundy ger några exempel på Man Rays ordlekar, men de är dåligt valda och onödigt tama.

Claes Hylinger och jag besökte Man Ray i slutet av 60-talet. Såvitt jag minns 1969, till och med på årsdagen av majrevolten 68. Så det var tårgasdags i Paris igen och vi fick springa undan när den vällde in på gatan där vi gick. In på ett kafé förstås, som de flesta andra. ­Sedan ut på Boul’Mich igen och bort mot Luxembourgträdgården. Men gatan där Man Ray bodde, rue Ferou, var tyst och lugn, rentav idyllisk. Först tog vi en runda på ett galleri längre ner på gatan som passade på att ställa ut en rad porträttfoton av Man Ray, det var konstnärer i kretsen runt André Breton mest, men också andra. Ett foto skilde sig från mängden. Det var kopierat på glansigt papper som de idolporträtt som filmstjärnor skickar ut till fansen med en namnteckning på. Det föreställde Catherine Deneuve.

Ett av Man Rays porträtt av Catherine Deneuve (1968). Foto: © Man Ray Trust/Bildupphovsrätt 2017

En stund senare knackade vi på hos Man Ray. Hans fru Juliet öppnade och vi steg in i något som var både ateljé och vardagsrum. Rummen var avgränsade av draperier, inte av väggar. Man Ray reste sig mödosamt ur soffan och hälsade. Han hade svår reumatism i benen.

– Vad ska vi tala om? frågade han. Jag skrev min bok för att slippa tala om det förflutna, men vill ni tala om nuet så går det bra.

– Vi såg nyss utställningen härnere, bland annat Breton-portföljen. Är det nya bilder?

– Som jag sagt i ett katalogförord: I have ­never made a recent picture.

Han bankade eftertryckligt med käppen i golvet och såg förtjust ut.

– Men där fanns ett något avvikande porträtt av Catherine Deneuve. Det kan väl inte vara så gammalt?

– Hon kom upp med en reporter från Sunday Times. Hon hade beslutat att hon ville ha sitt porträtt taget av mig. Så de ställde mig bakom kameran och jag tryckte av. Men jag sa till dem: sätt aldrig mitt namn under den där bilden.

Vi satt där rätt länge och pratade. Vi hade lovat att det inte skulle bli någon fråga–svar-­intervju. Folk kom och gick i huset. En dam kom in, hälsade på alla och gick ut igen. ”Så är det hela tiden”, sa Juliet. ”Det är som ett kafé.”

Vi bad om att få ta en bild av Man Ray och han ställde sig tillmötesgående vid en vägg med reproduktioner av sin mest kända målning vid sin sida: ett par kvinnoläppar som svävar över ett kvällslandskap med ett observatorium i fjärran. Jag plockade fram min ­lilla turistkamera.

”Vill du ha lite ljus?”, undrade Man Ray och tände några fotolampor. Jag var oändligt tacksam för jag hade en genant långsam film i kameran. När bilden framkallats visade den sig vara det troligen suddigaste foto av Man Ray som någonsin tagits. Ändå skickade jag det till honom senare.

Han hade tagit många självporträtt under åren, och hans ständigt allvarliga pokerface kan man utvinna mycket ironi ur.

Man kan inte bedöma någon ur denna konstnärliga trojka – Picabia, Duchamp och Man Ray – efter enskilda verk. Deras mästerverk är vars och ens verk som helhet, tre helheter, tre konstverk, gärna betraktade i kronologisk ordning. Då ser man storheten i deras verk, integriteten, protesten mot etablerad smak – Picabia: ”Jag hatar ­modern konst” – och mot ett etablerat ­samhälle, man ser den envisa konsekvensen, men framför allt humorn och lusten.

Magnus Hedlund Författare och översättare