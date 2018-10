Ut med kändisar – in med doldisar. Klas Östergren, Sara Stridsberg, och Kerstin Ekman... Tre av Svenska Akademiens mest omsusade ledamöter – romanförfattare som läses och älskas av en bred publik – har nyligen beviljats utträde ur församlingen. Med sina nya inval, av de för allmänheten okända Jila Mossaed, Mats Malm och Eric M Runesson (en poet, en litteraturvetare och en jurist som knappast är någon kändisadvokat) verkar man nu vilja satsa på en annan typ av Akademi. Mer anonym och mindre glamourös. Däremot helt i linje med ständige sekreteraren Anders Olssons egen utstrålning – han har varken den karisma eller det folkliga tilltal som utmärkte företrädarna Sara Danius, Peter Englund och Horace Engdahl.

Eller så handlar Akademiens nya framtoning mer om begränsade valmöjligheter än medveten strategi. Att tacka ja till en stol är inte längre någon självklarhet. Författaren Niklas Rådström bekräftade under fredagen att han har blivit tillfrågad av Akademien men inte vill delta under rådande förutsättningar, och en del tyder på att ytterligare en person kan ha fått frågan och sagt nej. Beslutet att välja in Mats Malm fattades under torsdagens sammankomst.