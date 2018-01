SPG:s hälsoexperter, Mia Clase och Lina Nertby från Food Pharmacy, tycker det är dags att Sveriges beslutsfattare ser över maten som serveras på sjukhus, skolor och äldreboenden.

Det började för ett år sedan. Vår kollega Anna förlorade sin man Gabriel efter ett års kamp mot leukemi. Under nästan ett års tid tillbringade han stora delar på sjukhus och maten som Gabriel serverades där dröp av socker och tomma kolhydrater. Han, som var diabetiker, fick blodsockerchockande konserverade frukthalvor och saftsoppor på tetrapack, sönderkokta helfabrikat, vitt rostbröd och vetelängder. Kort sagt: mat som gjorde honom ännu sjukare.

Det är ett år sedan nu men sjukhusen är fulla av andra Gabriel och Gabriellor. Och förskolorna, skolorna och våra äldreboenden är fulla av barn och gamla som behöver god, näringsrik mat. Så den här veckan startar vi ett upprop. Ett upprop som vi hoppas ska leda till att Sveriges beslutsfattare börjar ta sitt ansvar för att maten som serveras på Sveriges sjukhus, förskolor, skolor och äldreboenden ger oss näring och bidrar till att göra oss friska, istället för tvärtom.

Sedan vi drog igång uppropet har det strömmat in berättelser från verkligheten. På sjukhusen: patienter som serveras pulvermos och pulversoppor, elva månader gamla bebisar som matas med glass och diabetiker som får sötad yoghurt. På skolorna: vitt formbröd, helfabrikat och sötade flingor och yoghurt. På äldreboendena: näringsfattig mat som är så oaptitlig att de gamla inte vill äta.

Livsstilsrelaterade sjukdomar har ökat kraftigt hos både vuxna och barn de senaste åren och prognoserna tyder tyvärr på att de bara kommer att fortsätta öka. Samtidigt kommer det mer och mer forskning som visar att maten vi äter kan förebygga några av våra största folksjukdomar – sjukdomar som i dag inte bara leder till enormt mycket lidande utan också stora kostnader, både för den enskilda individen och för samhället.

Varje dag serveras det cirka tre miljoner måltider i vård, skola och omsorg och kostnaden för råvarorna till dessa måltider uppgår till över åtta miljarder kronor om året. Åtta miljarder kronor som i många fall går till näringsfattig mat som snarare bidrar till att göra oss sjuka än friska.

Just nu samlar Food Pharmacy in historier och sparar dem på en sida som de döpt till sjukmat.se. När de har samlat in 10 000 berättelser kommer de personligen att överlämna dessa till socialministern som är ansvarig för frågor rörande folkhälsan.