FO&O packar lätt på sommarturnén

Består av Felix Sandman, Oscar Enestad och Omar Rudberg.

Har varit förband åt Justin Bieber och One Direction.

Har varit på USA-turné.

Kom till final i Melodifestivalen i år med låten "Gotta thing about you".

Andra kända låtar: "So so good", "Summer love", "Hurt like we did"

Hette tidigare "The Fooo" men bytte namn när Oscar Molander lämnade bandet.

Källa: Live Nation, Spotify