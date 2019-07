Förra veckan spelade de på Lollapalooza i Stockholm. Nu ger Foo Fighters ut en ny ep och hintar samtidigt om att mer är att vänta.

Ep:n, betitlad "00950025", släpptes i fredags och inkluderar liveupptagningar av låtarna "Wattershed", "For all the cows" och "Next year" från deras spelning på Reading Festival 1995.