Fondförvaltare: ”Klart att det inte är något positivt”

Foto: Johan Hallnäs/TT

Cecilia Auvray förvaltar aktier och andra värdepapper för kring 22 miljarder och hon konstaterar att marknaden redan räknat in den politiska krisen i värderingen.

Under gårdagen påverkades Stockholmsbörsens breda index inte märkbart trots att regeringskrisen blev alltmer uppenbar under dagen. Internationella medier, som Bloomberg, rapporterade om att Sverige kastats in i ”politiskt kaos”, och marknadens aktörer ogillar vanligtvis osäkerhet.

– Är du utlandsförvaltare är det klart att detta inte är något positivt, och det kan tillfälligt påverka kurserna nedåt, säger Cecilia Auvray.

Annons X

Bakom den politiska turbulensen ligger allianspartiernas besked om att de ska väcka misstroendeförklaring mot tre statsråd i statsminister Stefan Löfvens (S) regering efter it-skandalen i Transportstyrelsen.

Jag tror heller inte att Sverige kommer att genomlida någon långvarig politisk kris.

Cecilia Auvray, förvaltare för Handelsbankens Nordenfonden. Foto: Tomas Oneborg

Flera partiledare kallade den för ett ”haveri” och ansåg att det är nödvändigt att utkräva politiskt ansvar. Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet anslöt sig i varierande grad till Alliansens avgångskrav, och regeringen har utlovat besked om hur den kommer att göra först under en presskonferens under torsdagen, klockan 10.00.

Cecilia Auvray berättar att hon tar det väldigt lugnt inför att Stockholmsbörsen öppnar klockan 09.

– Min uppgift är att hitta bolag som kan ge bättre avkastning på sikt. Jag tror heller inte att Sverige kommer att genomlida någon långvarig politisk kris utan hoppas att man löser detta på något vis.

Cecilia Auvray säger att det är svårt att sia om torsdagen blir en bra eller dålig börsdag.

– Utländska investerar vill ha mindre risk. Å andra sidan är de stora bolagen på Stockholmsbörsen globala med verksamhet i massor av länder. Lokalpolitik i Sverige spelar inte så stor roll för grupper som Ericsson eller Alfa Laval. Men temporärt kan efterfrågan minska.