”Vissa anmäler sig för test men dyker inte upp”

Ytterligare fyra personer med bekräftad covid-19 har rapporterats döda i Sverige, enligt Folkhälsomyndigheten.

Därmed har totalt 5 864 smittade avlidit i landet.

Sammanlagt har 87 885 personer bekräftats smittade av covid-19.

Stephan Stenmark, smittskyddsläkare på Region Västerbotten, medverkar på presskonferensen och berättar om den undersökning som genomfördes på Umeå universitet vid terminsstart.

Resultatet visar att endast 6 av de 9 907 personer som deltog i undersökningen hade en aktiv infektion med covid-19 under perioden 31 augusti till 14 september 2020.

De sex personer som visade sig ha en pågående infektion av covid-19 hade alla milda symtom när testet genomfördes.

– Det visar att smittspridningen har varit låg bland studenterna, säger Stephan Stenmark.

En majoritet av deltagarna i studien var unga vuxna. På nationell nivå ökar nu antalet fall bland unga vuxna något.

– Det är viktigt att påminna om att unga personer kan bli smittade nu när vi ser ett ökat antal fall per vecka, säger Karin Tegmark Wisell.

Under förra veckan genomfördes 142 000 PCR-tester. Av dessa coronatester var cirka 1 procent positiva. Det ökade antalet tester har gjort att trycket blivit hårt på de som erbjuder tester.

– Vi har sett att vissa anmäler sig för test, men sedan inte dyker upp. Det bidrar till att kön blir längre, säger Karin Tegmark Wisell.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att man gör ett test under den första sjukdomsveckan, helst under de fyra första dagarna.

Har man milda symtom som går över väldigt snabbt ska man stanna hemma under två dygn och se om symtomen är kvar efter den tiden. Vid milda symtom behöver man inte skynda att ta ett PCR-test, i och med de långa väntetiderna som råder nu.

Karin Tegmark Wisell påminner även om att det är viktigt att följa rekommendationerna framöver för att undvika en ökad spridning nu när fler är tillbaka i skolan och på jobbet.

Charlotta George, sakkunnig vid Socialstyrelsen berättar att läget på landets sjukhus är fortsatt lugnt. Just nu vårdas 123 patienter för covid-19.

