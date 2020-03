”Folkhälsomyndigheten tar onödiga risker”

Jag ifrågasätter Folkhälsomyndighetens råd att människor som är direkt hemkomna från extrema högriskområden som Iran eller norra Italien i alla lägen ska återgå direkt i arbete och vardagliga aktiviteter, i synnerhet om de arbetar med eller träffar högriskpersoner.

Påståendet att asymtomatiska bärare inte är smittsamma är i sig kontroversiellt. Center for Disease Control and Prevention (CDC), den amerikanska motsvarigheten till Folkhälsomyndigheten, skriver på sin hemsida bland annat att ”Some spread might be possible before people show symptoms; there have been reports of this occurring with this new coronavirus, but this is not thought to be the main way the virus spreads”. Risken i varje enskilt fall är sannolikt mycket liten, exakt hur liten vet ingen, men frågan är hur man bör hantera den.