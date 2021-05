”Fallen bland barn och unga ökar – sticker ut”

– Det är en fortsatt minskande trend, men det är lite oroväckande att det har stannat av något, säger Byfors.

I Sverige är 691 det totala antalet fall per 100 000 invånare just nu.

– Det som sticker ut är att fallen bland barn och unga mellan 0–19 år ökar. Det kan påverka att de testas mer, men det är svårt att säga vad det beror på, säger hon.

Ganska små utbrott i en skola eller annan miljö kan få stort genomslag på statistiken.

– Vi tycker det är viktigt att hålla skolorna öppna eftersom det är en så viktig faktor för barns hälsa generellt, säger Sara Byfors.

Det diskuteras kring ett nödgodkännande för Pfizers vaccin för barn. Byfors uppger att det utreds, efter EMA fattat beslut ska Folkhälsomyndigheten också göra det. Snart stundar studentfester och skolavslutningar, men som läget ser ut nu är det inte tid för stora firanden.

– Vi har inte gjort några skillnader i rekommendationerna så man till exempel kan ha en stor studentfest, utan det är de restriktioner som finns som gäller. Men en mormor som är vaccinerad kan exempelvis vara med och fira en student, säger hon.

Bland antalet avlidna per vecka syns en effekt av vaccinationerna, siffran har planat ut kring 100 per vecka. Ytterligare 43 dödsfall med bekräftad covid-19 har rapporterats. Det är stora regionala skillnader i antalet fall. I Västernorrland, som sticker ut, är antalet fall 1 124 per 100 000 invånare.

– Det som är positivt är att det går nedåt.

Kronoberg ligger kring 1 000 fall och liksom i Östergötland, som har tredje högst antal fall med 981 fall per 100 000 invånare, går det inte nedåt än så länge i de här regionerna. I Stockholm syns en ökning liksom i Skåne.