Nya riktlinjer för besök på äldreboenden

Internationellt syns en oroande ökning av antalet smittade av coronaviruset, något som också Världshälsoorganisationen WHO flaggat för den senaste tiden. Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson kallade läget ”bekymmersamt” under den förra pressträffen den 9 juli. Bland annat USA, Sydamerika och Indien är just nu särskilt hårt ansatta. Även i Afrika ökar smittspridningen.