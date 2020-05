Efter reklamen visas:

Globalt finns nu 5,6 miljoner bekräftade fall av covid-19 och 350 000 dödsfall.

– Men i Europa däremot, blir det allt bättre, säger statsepidemiolog Anders Tegnell på pressträffen.

I Sverige har ytterligare 95 dödsfall rapporterats in det senaste dygnet. Totalt har 4 220 personer avlidit i sviterna av covid-19 i landet.

35 088 personer har bekräftats smittade.

– Totalt är siffran väldigt hög och det är väldigt tråkigt att så många fått sätta livet till i den här pandemin i Sverige, säger Tegnell.

Tegnell visar olika kurvor över hur smittspridningen ser ut på olika platser runt om i Sverige.

– Siffrorna är väldigt stabila i många delar av landet. I Skåne har man till exempel under lång tid legat på under 20 fall per dag, säger han och fortsätter:

– Vi har en väldigt stabil situation inför sommaren.

339 covid-19-sjuka patienter intensivvårdas just nu i Sverige, säger Socialstyrelsens Taha Alexandersson.

Hon meddelar att det finns 34 procent disponibel kapacitet inom intensivvården just nu.

– Vissa regioner har inga patienter på intensivvårdsavdelningarna, men det finns också regioner med covid-19-patienter på samtliga intensivvårdsplatser, säger Alexandersson.

– Vi har tidigare pratat om att vi legat 20 procent över den ordinarie vårdkapacitet, nu ligger vi istället 10 procent över den, säger hon.

Thomas Lindén, avdelningschef vid Socialstyrelsen och Anna Bennet Bark, enhetschef vid samma myndighet, presenterar nu statistik.

Av 4 487 covid-19-sjuka patienter som varit inlagda på sjukhus i 15 regioner visar statistik att av de som vårdats är 12 procent intensivvårdade, 20 procent avlidna, 43 procent kvinnor och 43 procent 70 år eller äldre.

Sofia Wallström, generaldirektör vid Inspektionen för vård och omsorg, IVO, medverkar också vid dagens pressträff.

Texten uppdateras.