Min amerikanska Iphone signalerar varje gång USAs president hör av sig.

För en stund sedan kom det ett meddelande från honom som uppenbart var författat i stark affekt. Inte på grund av ordalydelsen, utan därför att hans tweet var så illa redigerad.

Jag gick till min dator för att kolla upp @realDonaldTrump men hittade inte det agiterade meddelandet. Det dröjde en stund innan det kom om igen i telefonen och sedan också på nätet - men nu korrigerat i form men inte innehållet:

Donald J. Trump ‏@realDonaldTrump

The FAKE NEWS media (failing @nytimes, @NBCNews, @ABC, @CBS, @CNN) is not my enemy, it is the enemy of the American People!

Jag vet inte om jag nu blivit imun mot presidentens attacker mot medierna, men det är pinsamt att han själv har så svårt att hålla koll på fakta.

Faktum är att han fortsatt, precis som under kampanjen, förser mediernas faktagranskare med rikligt material varje gång han yttrar sig.

Här NY Times faktagranskning av senaste presskonferensen.

Vilken effekten på sikt kommer att bli av dessa ukaser mot medierna är svårt att veta.

Men det finns de som gläder sig.