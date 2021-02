Fokus på livets goda stunder

Ambitiös pinot noir från NZ

Two Paddocks Pinot Noir Organic 2019

Det finns kändisvin och det finns kändisvin. Skådespelaren Sam Neill – känd från Ivanhoe och Jurassic Park – driver med familj och vänner fyra framgångsrika ekologiska vingårdar under namnet Two Paddocks på södra Nya Zeeland. Vinhuset har uppmärksammats världen över för sina ambitiösa pinot noir-viner som tydligt speglar sitt ursprung med inflytande av terroir, läge och klimat. Den 1 februari var det premiär för Two Paddocks i Sverige när en begränsad volym av två viner släpptes i Systembolagets beställningssortiment.

319 kr

Nr 7647801 (ordervara), Flaska: 750 ml, Alkoholhalt: 13%

Two Paddocks Pinot Noir – SvD Vin & Mat