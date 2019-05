Härom veckan (11 May utgåvan) läste jag en krönika av Toby Young i brittiska The Spectator om hur olika undergångsvarningar släpps fram av BBC helt okontrollerade.

Han skrev om larmet som BBC formulerade så här: ”One million species at risk of immineny extinction according to major UN report”. (En miljon arter hotas av snar utplåning enligt en stor FN-rapport.)