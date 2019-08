FN varnar för en ny våg av terrorattacker

Trots IS militära nederlag i Syrien och Irak utgör terrororganisationen fortfarande ett betydande hot, enligt en FN-rapport som bygger på information från medlemmasstaternas underrättelsetjänster. Ledarskiktet inom IS försöker nu skapa förutsättningar för en återkomst för terrorgruppen i de länderna, skriver The New York Times.

I rapporten varnas också för att IS-ledare kan lansera en ny våg av internationella terrorattacker före årets slut, där en del av dem har som syfte att "förvärra befintliga meningsskiljaktigheter och oro" i europeiska länder. Även om IS kapacitet för planering är begränsad kan terrorgruppen redan ha rekognoscerat möjliga mål för attacker och placerat ut sprängämnen.