FN larmar: Situationen i Mosul försämrad

Med ursprungligen upp emot två miljoner invånare är Mosul Iraks näst största stad. Den ligger vid floden Tigris ett 40-tal mil nordväster om Bagdad, längs huvudvägen mot Syrien och Turkiet.

Under en offensiv som chockade omvärlden tog den terrorstämplade extremiströrelsen Islamiska staten (IS) över Mosul i juni 2014. Sedan dess har det varit en slags juvel i kronan för det självutnämnda "kalifat" som IS säger sig försöka upprätta i regionen.

Det var först förra året som de irakiska styrkorna vågade sig på att återta staden. Offensiven inleddes i oktober. De flesta är irakiska soldater, men även många från de så kallade Folkets mobiliseringsstyrkor (PMF) och milismän och -kvinnor från kurdiska peshmerga ingår.

I januari meddelade det irakiska försvarsdepartementet att östra Mosul var återtaget. IS anklagas för att använda civila som mänskliga sköldar i staden.