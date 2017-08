FN: IS fortfarande ett hot – trots förluster

Islamiska staten (IS) är en militant jihadistorganisation som strider mot regeringarna i Irak och Syrien. Den leds av Abu Bakr al-Baghdadi, en man som flera gånger uppgetts ha dödats.

Gruppen utropade sommaren 2014 ett kalifat, alltså en stat enligt deras extremt stränga tolkning av islamisk lag, vilket mycket få muslimer ställt sig bakom.

IS har bland annat genomfört halshuggningar och korsfästelser i områden de kontrollerar, mot personer de ansett skyldiga till brott.

IS har de senaste åren tjänat hundratals miljoner kronor på att kidnappa västerländska journalister och hjälparbetare.

Källor: New York Times, AFP, Reuters