FN-förnekare kan bli Trumps nya säkerhetsrådgivare

Robert L Caslen – rektor för West Point

Robert L Caslen tillsammans med Barack Obama vid en ceremoni på West Point sommaren 2014. Foto: Mike Groll/AP

Robert L Caslen är en arméofficer från Connecticut som har varit rektor för militärhögskolan West Point sedan 2013.

Caslen växte upp i Connecticut, Massachusetts, och Vermont. Han utexaminerades från militärhögskolan West Point 1975. Han har också en masterexamen i affärsadministration från Long Island University och ytterligare en masterexamen i industriellt ingenjörsskap från Kansas State University.

Under USA:s intervention i Irak 1991 (operation Desert Storm) var han officer i 101:a luftburna divisionen.

Senare blev han Chief of the Office of Security Cooperation i Irak, innan dess var han chef över US Army Combined Arms Center vid Fort Leavenworth.