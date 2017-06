FN: Flyktingarna har aldrig varit fler

65,6 miljoner människor befann sig på flykt vid utgången av 2016, enligt den senaste upplagan av UNHCR:s rapportserie "Global Trends". Det är nytt rekord, och 300 000 fler än den tidigare rekordnoteringen från utgången av 2015. Sammantaget är världens flyktingpopulation nu större än Storbritanniens befolkning.

Minst 10,3 miljoner människor tvingades lämna sina hem under 2016. Samtidigt kunde minst sju miljoner flyktingar återvända till sina hem, ofta under vad UNHCR kallar "omständigheter som inte är idealiska".

Flest flyktingar tas emot av länder som gränsar till krigszoner och oroshärdar. I västvärlden är det endast Tyskland, som vid utgången av 2016 tagit emot knappt 700 000 flyktingar, som platsar bland världens tio största mottagare. Dock intar Sverige en femteplats på listan över antalet mottagna flyktingar per capita, med runt 30 flyktingar per 100 000 invånare.

Källa: UNHCR