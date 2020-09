FN distansöppnar – varnar för nytt kallt krig

Förenta nationernas generalförsamling öppnade traditionsenligt det kommande årets arbete med ett toppmöte, på distans, på tisdagen.

Coronapandemin har tvingat världens stats- och regeringschefer att skicka in sina tal, ofta förinspelade, till FN:s högkvarter i New York som vanligtvis är en tummelplats av möten, utspel och oväntade infall under septemberveckan.