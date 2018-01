NEW YORK | Katastroferna har avlöst varandra under det första av Sveriges två år i FN:s säkerhetsråd. Etnisk rensning tvingade över en halv miljon rohingyer att fly till Bangladesh. Jemen riskerar en svältkatastrof och förhandlingar om Syrien står still. Men säkerhetsrådet har ändå gjort skillnad, säger Sveriges FN-ambassadör Olof Skoog.

SvD följde med bakom kulisserna i FN-högkvarteret på Manhattan.