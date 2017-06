Flykten från IS: ”Har levt med terror och halshuggningar”

Allting förbjöds över en natt.

KHODR, BEKAADALEN Solen steker över tältlägret som spikats upp på ett majsfält i Hizbollahkontrollerat område nära gränsen mellan Libanon och Syrien. Barn rusar mot oss med breda leenden och fulla av fnitter. Påfallande många är magra och har ruttnande bruna tänder, men tycks ändå sprudlande glada. Det är begripligt – de har just lyckats fly från Raqqa i Syrien och ta sig ur terrorgruppen Islamiska statens, IS, klor efter över tre mardrömslika år. De är fria till sist.

Men deras berättelser om livet under Islamiska statens bestialiska styre är skakande. Vi träffar dem just efter att de kommit vandrande över de snusbruna bergen från Syrien. För vissa har flykten med människosmugglare tagit tio dagar till fots under brännhet sol och utan mat.

Annons X

– Jag tror knappt att det är sant. Vi är ute. Vi har kommit bort från monstren som tagit vår stad och tvingat oss att leva i ett helvete. Det första jag gjorde var att slänga burkan, berättar Ayat som kommit över bergen med fyraårige sonen Jamal.

Med ett leende rättar hon till den rödgula slöjan över huvudet, där vi sitter i hennes tält tillsammans med ett tjugotal andra människor som just flytt Raqqa. Bredvid mig sitter fyraåriga Siham, blygt leende och klädd i rosa tröja. Även hon slipper nu burkan och IS-terrorn. I taket dinglar en naken glödlampa och utanför vajar majsplantorna i vinden. I ett hörn står en tv – något som var förbjudet att titta på efter att IS erövrade Raqqa den 13 januari 2014.

– Allting förbjöds över en natt. Tv-tittande, musik, rökning, vanliga slöjor som inte täcker ansiktet. I början rökte folk i smyg, men slutade snabbt. Daesh (IS) kunde komma närsomhelst och döda dig. De tog med sig kvinnor ibland som bara försvann. Vi levde med fruktan dag och natt, berättar Ayat.

Här i lägret finns förhoppningsvis mer mat än i Raqqa, konstaterar Ayat som förbereder för kvällens iftar när fastan bryts. De har flytt mitt under Ramadan då man varken äter eller dricker före solnedgången. Foto: Lars Pehrson

Ingen vågade visa känslor av fruktan att vi också skulle dödas,

Dödande och halshuggningar skedde regelbundet, och blev hemskt nog en påtvingad vardag. I stora högtalare ropades det ut när någon skulle halshuggas, och människor beordrades ut på torget i centrala Raqqa för att titta på, berättar Ayat.

De som skulle dödas stod med ögonbindlar framför en maskerad jihadist som läste upp deras dödsdomar. Sedan tog bödeln vid med ett långt svärd.

– De halshöggs för sådant som att vägra slåss med Daesh eller misstankar att de talat med utlänningar. Ibland kände jag igen grannars och vänners namn i högtalarna. Men vi kunde inte göra någonting. Daesh bevakade alla på torget. Ingen vågade visa känslor av fruktan att vi också skulle dödas, säger Ayat.

– Sedan hängde de upp huvudena på en klockstapel i centrum av Raqqa. Där hängde de i en vecka för att skrämma oss andra till lydnad.

Men det dagliga livet under IS har plågats av mer än ständig fruktan för bödlarna och intensivt bombande. Familjerna från Raqqa berättar att de inte haft tillräckligt med mat, vatten eller tillgång till sjukvård på flera år. Jihadisterna lade beslag på humanitär hjälp som nådde Raqqa, och människor tvingades äta gräs, rötter, katter och hundar. Ayat och hennes syster berättar hur de tillagat katt flera gånger.

– Det var hemskt att behöva äta kattkött. Men vi hade inget val. Vi var tvungna att äta och ge mat till barnen. Ibland tvingades vi ta dricksvatten ur bäckar där det fanns avföring och urin, berättar systern Bushra.

Flyktingarna från Raqqa har kommit utan någonting annat är kläderna på kroppen. Alla springer fram när madrasser, täcken och mat delas ut av hjälporganisationen Salam. Foto: Lars Pehrson

För folk som blev sjuka slutade det ofta illa. De nekades vård vid Raqqas få hälsocenter, särskilt kvinnor som inte får behandlas av män. Sjuka som försökte lämna Raqqa för att få vård i andra städer stoppades av IS-krigare, berättar Bushra.

– Vissa dog. Så var det bara, konstaterar hon kort.

Hon berättar att människor betalade till IS för att få tillgång till vatten och elektricitet. Men de såg aldrig skymten av vare sig dricksvatten eller el. De betalade också skatter på motsvarande 70 dollar till IS flera gånger per år utan att veta varför. Ibland kom IS-krigare in i deras hus på ”inspektion”.

De visade filmer på halshuggningar och tvingade oss att citera verser de förvrängt från Koranen.

– De kunde komma närsomhelst, trampa runt i huset och kasta ut dig om de ville ha huset, säger en man som står längst bak i tältet med en vit t-shirt med texten ”will to win”.

Men det värsta var den ständiga skräcken, säger Raqqafamiljerna i det kvävande varma tältet. Rädslan att gripas och föras bort för att burkan hamnat på sned, ett kritiskt ord yppats eller man missat den dagliga religiösa undervisningen med propagandafilmer. Alla vanliga skolor var stängda.

– Det var två sessioner per dag, en för vuxna och en för barn. De visade filmer på halshuggningar och tvingade oss att citera verser de förvrängt från Koranen. Det var bara att hänga med, säger Ayat.

Hjälp kommer till flyktingarna från Raqqa som just anlänt hit till Khodr i Beqaa-dalen. Madrasser, filtar och konserver med mat från hjälporganisationen Salam tas emot av utmattade Raqqabor. Foto: Lars Pehrson

Jag blickar runt tältet och ser att det är påfallande få män bland flyktingarna från Raqqa. När jag frågar Ayat var hennes man är tittar hon ner i marken.

– Vi är skilda. Han började slåss för Daesh, och då var han tvungen att skiljas från mig. Han har alltid varit en strikt muslim. En dag gick han över till dom. Även min systers man gick över till Daesh och lämnade henne.

Många män hade knappast något val, och tvingades in bland IS-krigarna. Så de är kvar i Raqqa. I jihadisternas grepp. Bland dem finns många utlänningar, berättar Ayat.

Nu är vi i frihet. Förra veckan fruktade jag att inte överleva dagen.

– Det var nästan bara utländska krigare som inte kunde arabiska och hade blå ögon som du har. De var mest våldsamma. Ofta kom en grupp på omkring tio Daeshmän med en tolk som översatte på arabiska. Utlänningarna verkade inte alltid förstå allt som sas.

Men nu har Ayat, Bushra och dessa 18 andra familjer lyckats fly Raqqa till det tillfälliga lägret i Bekaadalen. De smet iväg mitt i natten när bomber regnade över staden. USA håller just på med slutoffensiven mot Raqqa med hjälp av kurdiska och syriska styrkor, och tiotusentals uppges försöka fly. Ayat fick betala omkring 1 000 dollar vid olika vägspärrar för att komma ut, och mest betalade de till IS.

– Det verkar som om Daesh håller på att tappa kontrollen. Det är lättare att fly och färre svarta flaggor och krigare. Men för att komma hit var vi tvungna att betala till IS, rebellerna, syriska armén, kurdiska styrkor och till sist Hizbollah.

– Nu är vi i frihet. Förra veckan fruktade jag att inte överleva dagen. Nu känner jag mig äntligen säker, säger Ayat när vi lämnar lägret vid foten till bergen mot Syrien där striden om Raqqa rasar som bäst.

Tack vare en ovanligt generös landägare får flyktingarna från Raqqa bra tält ute bland majsfälten i Beqaa-dalen. Men vart de ska ta vägen sedan är det ingen som vet. Foto: Lars Pehrson