Flykt i fokus på Almedalens kulturprogram

• Fotoutställningen "I telefonen finns hela människan". Konstnären Henrik Teleman har samlat in mobilbilder från flyktingar för att visa hur de levde innan de var tvungna att fly. Åtta museer från Malmö i söder till Uppsala i norr samverkar i projektet.

• Ökad mångfald – hur går vi från ord till handling? Myndigheten för kulturanalys presenterar rapporten "Vilken mångfald?" om kulturinstitutionernas mer eller mindre lyckade satsningar. Författaren Qaisar Mahmood och Riksteaterns vd Magnus Aspegren, bland andra, deltar i paneldiskussion.

• Författarsamtalet "Det svenska hatet – en berättelse om vår tid". Hur kunde två hatfyllda rörelser – den militanta islamismen och de islamfientliga organisationerna – få så stor makt att påverka det offentliga samtalet? Den frågan ställer journalisten och författaren Gellert Tamas i sin nya bok.

• Svenska museers arbete med flykting- och integrationsfrågor – vad kan bli bättre och vilka resultat har nåtts? Företrädare för olika svenska museer, som Jamtli och Arbetets museum, diskuterar.

• Vilka är gatupojkarna som lever utanför systemet? Samtal med journalisten Katia Wagner om hennes uppmärksammade reportagebok ”Pojkarna och de ensamma poliserna”. En berättelse om den växande skara pojkar och unga män som lever sina liv på Stockholms gator.

• "Tell the world I'm not a terrorist, but a journalist working for the truth – yttrandefrihet för vem?" Juristen Madelaine Seidlitz och journalisten Sakine Madone, med flera, i diskussion om hotet mot det fria ordet.

• Teaterföreställningen "Kality". Journalisten Martin Schibbye har samlat in vittnesmål från fångar eller före detta fångar på Kalityfängelset i Etiopien. Berättelserna vävs ihop med Martin Schibbyes egna minnen från tiden i Etiopien. Uppsättningen är producerad av Riksteatern, i samarbete med Amnesty, och turnerar Sverige runt.