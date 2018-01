De senaste veckornas flyg-”debatt” (kan det ens kallas så när en handfull skribenter delar med sig av dagboksanteckningar för att försöka påverka opinionen?) lider illa av den märkligt narcissistiska skepnad liberalismen då och då antar. Där tron på individens förmåga förväxlas med tron på just det egna jagets betydelse. Om bara just jag (me! me! me!) gör det här – då ska nog allt gå bra.