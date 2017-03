Flygstrejk igång – svenska resenärer påverkas

Foto: Michael Sohn/TT

– Det påverkar ungefär 22 ankomster och avgångar till och från Arlanda, Bromma och Göteborg, säger Ulrika Fager på den statliga flygplatsoperatören Swedavias pressjour.

Det totala antalet avgångar och ankomster på de berörda flygplatserna är cirka 1 100, understryker hon.

– Så för vår del är det inte så omfattande. Men däremot är det självklart olyckligt att det påverkar resenärerna.

Personal på Berlinflygplatserna Schönefeld och Tegel strejkar sedan tidigt i morse och ett dygn framåt. Klockan 15 i dag går även markpersonal vid Helsingfors flygplats Vanda ut i en strejk som ska vara i fyra timmar.

Swedavia varnar för att ytterligare flygavgångar, utöver de 22, kan komma att ställas in under dagen och uppmanar resenärer att hålla sig uppdaterade via sitt flygbolag eller sin resebyrå.

Några av de berörda flygbolagen är SAS, Finnair, Air Berlin, Norwegian, Lufthansa och Easyjet.