Flygresenärer missnöjda – får inte pengarna tillbaka

Inställda flyg, problem med återbetalning och utlovade vouchrar som lyser med sin frånvaro. Missnöjda resenärer har sedan den första mars skickat in 116 anmälningar mot flygbolag till Konsumentverket. På tjänsten Hallå konsument! är missnöjet ännu tydligare. I mars och april har 1 932 konsumentklagomål om flyg kommit in vilket mer än dubbelt så många som under motsvarande period 2019.

Enligt gällande EU-lagstiftning har flygbolag en skyldighet att betala tillbaka pengarna för flygbiljetten om flyget ställts in. Flygbolagen är nämligen skyldiga att följa EU:s flygpassagerarförordning, och enligt den har resenären rätt att välja om man vill få pengar tillbaka eller boka om resan.