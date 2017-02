Flygpersonal fick blommor efter hävt inresestopp

Lufthansa var snabba med att checka in personer som i en veckas tid nekats att resa in till USA. När ett flygplan med flera personer som tidigare i veckan hade nekats inresa till USA kunde landa på Bostons flygplats möttes personalen av rosor, rapporterar den amerikanska tidningen Metro.

Men flera flygbolag väntade med att följa de nya amerikanska riktlinjerna, däribland SAS. Först klockan 13 på lördagen fick även SAS besked från den internationella flygorganisationen IATA om att inresestoppet till USA var hävt. Det betyder att medborgare från de sju utpekade länderna nu kan resa in i USA igen.

– Klockan 13 i dag fick vi besked om att inreseförbudet var hävt, säger Randi Aggerholm, pressekreterare på SAS.

Helgens besked har skapat stor förvirring bland resenärer, särskilt som vissa flygbolag var betydligt snabbare med att tillåta passagerare från något av de sju länderna att resa till USA flera timmar innan SAS följde samma beslut.

– Vi har förståelse för om det har skapat förvirring. Det är först vid incheckningen som uppkopplingen till de amerikanska myndigheternas databas sker, säger Randi Aggerholm.

People gave @lufthansa staff flowers after they landed a plane at Logan Airport bringing visa holders back to U.S.… https://t.co/bRnPeMSVeD