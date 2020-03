Flygbolag ställer in efter USA:s resestopp

SAS uppger att bolaget kommer att fortsätta att flyga till USA med begränsad kapacitet. En flight per dag går mellan Stockholm och New York och två per dag mellan Köpenhamn och Chicago.

– Vi har normalt nio flygningar från Skandinavien till USA per dag. Nu går vi ned till tre, men vi fortsätter att flyga, säger Freja Annamatz, presschef på SAS i Sverige.