Under november flög 386 000 personer via Swedavias tio flygplatser, en minskning med 87 procent jämfört med de strax över tre miljoner resenärerna samma period förra året.

Allra mest minskade flygandet via Bromma flygplats. Där har antalet resenärer rasat med 95 procent under november, och med 78 procent under 2020 så här långt.