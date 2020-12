”Flugornas herre” – så var det i verkligheten

En morgon i september gav vi oss av, min fru Maartje och jag. Vi hade hyrt en bil i Brisbane, på Australiens östkust, och jag satt nervös bakom ratten. Nervositeten kom sig av att jag måste köra på vänster sida (liksom det faktum att jag när det begav sig blev underkänd på uppkörningen fem gånger). Men kanske allra mest för att jag äntligen skulle få träffa en av huvudpersonerna.

Efter mer än tre timmars körning kom vi fram. Det låg in the middle of nowhere, en plats som inte ens Google Maps visste vägen till. Men där satt han, utanför ett litet hus vid sidan av den asfalterade vägen: kapten Peter Warner, mannen som femtio år tidigare hade räddat sex barn.