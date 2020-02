Att starta eget och renovera ett helt hus utan speciellt mycket erfarenhet har inneburit mycket slit. Det finns en inre konflikt med att jobba så hårt med att driva ett företag vars mål är att varva ned, säger Anna.

– Det är en balansgång. Det var också en utmaning att bli lantisar. Vi är fortfarande unga och har stora ambitioner i livet. Men förhoppningsvis har vi hittat en plats där vi kan vara lantisar och samtidigt uppnå våra karriärsmål.

Kan du sakna storstadslivet?

– Ja, ibland. Vi bor i New York City en månad per år under vintern. Man får lite ’cabin fever’. Jag var i Köpenhamn i somras och fick en chock över att 90-talsmodet är tillbaka igen, det hade jag helt missat. Då kände jag att jag kanske bott i skogen lite för länge.