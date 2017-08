Två flickor skadades när deras EPA-traktor körde av vägen. Arkivbild. Foto: Johan Nilsson/TT

Två 15-åriga flickor skadades under lördagskvällen när deras epatraktor for av en grusväg och kördes rakt in i ett träd.

Olyckan skedde vid Hansta, nära riksväg 56 i Vingåkers kommun.

– Båda tjejerna, födda 2002, fördes till sjukhus lindrigt skadade. Enligt patrullen som var på plats kunde det ha gått riktigt illa, säger Göran Risberg, vakthavande befäl vid Sörmlandspolisen, till Eskilstunakuriren.

Några misstankar om brott finns inte.