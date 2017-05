Flest dödsolyckor på fredagar förra året

Tre av tio dödsolyckor på jobbet under 2016 skedde på fredagar, enligt en ny dansk studie. Arkivbild. Foto: Pontus Stenberg / TT

Enligt statistik skedde tio av 31 dödliga arbetsplatsolyckor i Danmark under 2016 just på fredagar. Det är dubbelt så många som under den näst farligaste dagen, som under fjolåret var tisdagar. Någon entydig förklaring har man inte kunnat hitta, skriver arbetsmarknadstidningen Fagbladet 3F.

– Studier visar att när man blir trött, gör man fler fel. Om du till exempel jobbar tolv timmar, så har du dubbelt så stor risk att göra fler fel. En annan orsak kan vara att man gärna vill skynda sig att bli klar på jobbet, så man kan ta helg, säger Kent J Nielsen, expert på arbetsmedicin vid Regionhospitalet Herning.

Men förändringen från perioden 2004 till 2015, då flest dödsolyckor skedde på måndagar och tisdagar, kan också bero på slumpen, betonar han.