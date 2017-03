Blev det pengar över?

– Nada.

– Shit happens.

Så kan vi tala till vardags. Är replikskiftet trespråkigt? Eller svenskspråkigt med lånord? Ingetdera, skulle många flerspråkighetsforskare svara i dag. Det är translanguaging.

Det är termen för ett allt vanligare språkligt beteende: vi glider mellan språken. Vi plockar de ord och uttryck som passar bäst för stunden från alla de språkresurser vi har tillgång till, utan att reflektera över språktillhörighet. Tjuvlyssna gärna på ett par gymnasister på bussen: de kan vandra ut och in i exempelvis arabiskan, svenskan och engelskan beroende på om samtalsämnet är familjen, läxan eller rockmusik.

Tidigare kallades fenomenet för kodväxling. Det leder fel, menar man numera; talarna byter inte kod.

Beteendet är i grunden evigt mänskligt. Läs de två första raderna i Thomas Manns ”Buddenbrooks” (1901)! Vi kliver rakt in i protestantisk högborgerlighet 1835; konsul Buddenbrook hör sitt sjuåriga barnbarns katekesläxa:

– Was ist das? Was – ist – das?

– Je, den Düwel ook, c’est la question ma très chère demoiselle!

Lilla Toni reciterar på standardtyska (“vad är det?”). Farfar kommenterar först på plattyska (”Ja, för djävulen”), dåtidens vardagsdialekt i Lübeck, och sedan på franska (”det är frågan, min kära fröken”), högre samhällsklassers markör för bildning och modernitet. Translanguaging all over the place.

Somliga flerspråkighetsteoretiker vill hävda att specifika språk egentligen inte finns. Allt språk i användning är translanguaging. Nja, nog finns svenskan, och debatt pågår om hur termen ska översättas. Enighet råder om efterleden -språkande, ett akademiskt fackuttryck som betyder ungefär språkanvändning. Men förleden? Transspråkande, säger de ortodoxa, för att markera det (språk)gränsöverskridande. Nackdelen är galna men omedelbara associationer till ett särskilt språk för transsexuella. Korsspråkande leder på Google, och även tvärspråkande förordas av praktiskt inriktade pedagoger. Flerspråkande är inte teoretiskt helt renlärigt, men säger nog den oinvigda bäst vad det handlar om. Det är min favorit.

Ännu tiger nyordslistorna. Men översättningsdebatten fördjupar begreppsförståelsen. Låt oss flerspråka på många sätt!