Folk uppmanas hålla sig borta från platsen

Augusti 2017: Sex soldater skadas när en 36-årig man kör in i dem i en förort till Paris.

April 2017: En man kör in i människor på Drottninggatan i centrala Stockholm och kraschar därefter in i varuhuset Åhléns. Fem människor dödas.

Mars 2017: Ett attentat utförs vid brittiska parlamentet i London, där en man vansinneskör med lastbil. Sex människor dödas inklusive attentatsmannen. Ytterligare en skadad kvinna avlider senare.

December 2016: Tolv människor dödas när en lastbil ränner in i folkmassan på en julmarknad i Tysklands huvudstad Berlin. Gärningsmannen skjuts senare ihjäl av italiensk polis.

Juli 2016: 84 människor mister livet när en lastbil kör rakt in i en folksamling på strandpromenaden i Nice i Frankrike. IS tar på sig dådet.