Flera flashmobbar under kvinnodagen

Flashmob på Centralen i Stockholm. Foto: Jessica Gow/TT

På flera platser i Sverige har rosa stickade mössor med öron synts och sången "I can't keep quiet" hörts. I Stockholm var det strax över tusen personer som meddelade att de skulle delta i manifestationen och Stockholms centralstation fylldes av människor under kvinnodagens eftermiddag.Både mössan och sången kommer från de anti-Trumpdemonstrationer som utbröt efter att han installerades som president. Uppskattningsvis två miljoner personer, företrädesvis kvinnor, deltog i demonstrationerna.

Många "pussyhattar" syntes på Centralen under internationella kvinnodagen. Foto: Jessica Gow/TT

Mössan, kallad pussyhat, anspelar på en kontroversiell kommentar som Trump fällde 2005, då han sade att hans stjärnstatus låter honom göra vad han vill med en kvinna, bland annat "ta tag i fittan" ("grab her by the pussy"). Mössan är försedd med kattöron som i ordet "pussys" andra betydelse – katt.

– Vi trodde att vi skulle kunna samla 50–100 personer. Nu är vi 16 000, sade Malin Aghed, arrangör, inför flashmobben på Götaplatsen i Göteborg, till TT.

Annons X