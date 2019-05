Flera döda efter nattliga beskjutningar

Lördagens raketbeskjutning mot Israel möttes av israeliska flygattacker och internationell maning till eldupphör. Eldväxlingen har fortsatt under natten. Flyglarmen har hörts i flera israeliska städer under dygnets mörka timmar. Israeliska armén uppger att man attackerat 60 mål i Gaza under natten.

Vid 03-tiden dödades en man i 60-årsåldern efter att huset han bodde i träffats av en raket, rapporterar israeliska medier.