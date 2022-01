Flera döda efter kraftiga regn i Brasilien

Nära delstatens huvudstad Belo Horizonte omkom fem personer ur samma familj när de begravdes under väldiga lermassor. Två timmars bilfärd österut, i Sao Gonçalo do Rio Abaixo, dog en tioårig flicka när väggarna till hennes sovrum rasade in, skadade av regnet.

Enligt landets meteorologiska institut har delar av Minas Gerais fått över 400 millimeter regn bara i januari och tidigast på fredag väntas nederbörden lätta.