Bill Murray gick tydligen med på att göra rösten till den lasagneälskande katten Gustaf efter att ha läst namnet på manusets försättsblad: Joel Cohen.

Vad Murray inte visste då var att det prisade brödraparet bakom "Fargo", "The Big Lebowski" och "No country for old men" stavar sitt efternamn Coen och att det närmsta denne nästan-namne kommit en Oscarstatyett var som en av manusförfattarna till "Toy story".