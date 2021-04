Fler vill bli scouter

Man behöver inte gilla friluftsliv bara för att man går i scouterna, tycker barnen i Sydvästerna sjöscoutgrupp. ”Det viktiga är att man gillar utmaningar. Om man inte gillar naturen så lär man sig det också”, säger Hedda. Foto: Emma-Sofia Olsson

Det doftar av tjära vid Heleneborgs båtklubbs klubbhus på Långholmen i Stockholm. Ambulanssirenerna tjuter på Västerbron som vi passerar under.

Lotten, Hedda, Sara och Alfons som går i Sydvästerna sjöscoutgrupp pratar i munnen på varandra när de ska berätta om alla upplevelser under sin tid som sjöscouter. Som den gången de var ute och paddlade och Hedda fick en paddel i huvudet. Eller den gången när de paddlade på Torpe-Infjärden vid Björnö och det blev storm, vilket kändes både läskigt och spännande. Genom att vara med i sjöscouterna har de fått lära sig saker som hur man styr en båt och hanterar ett segel.

Totalt växte scouterna med 3 000 personer under 2020. Det är åtta nya medlemmar per dag! Under pandemiåret har också fler unga sagt att de planerar att rusta sig för kris, genom att bunkra konserver och införskaffa stormkök och ficklampor, visar en ny undersökning från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).