Fler utländska skådespelare till "Modus"

Greg Wise och Billy Campbell spelar i den nya säsongen av "Modus". Pressbild. Foto: Johan Paulin/C More

I den andra säsongen av TV4:s och C Mores dramaserie "Modus" kommer Melinda Kinnaman att få sällskap i rollistan av skådespelarna Greg Wise och Billy Campbell.

Campbell är bland annat känd från filmen "The Rocketeer" och kriminalserien "The killing", medan Wise medverkat i bland annat "Förnuft och känsla" och "The crown".

Till TT säger Greg Wise att "Modus" är en produktion som i hans ögon bryter från normen:

Annons X

– Jag har inte sett på tv sedan 1985 men jag såg första delen av "Modus" och älskade den. Nu har jag sett "Bron" och "Brottet" också för att lära mig mer om Scandinavian noir.

"Sex and the city"-stjärnan Kim Cattrall spelar USA:s president i säsong två av "Modus", och Billy Campbell spelar hennes make.

Greg Wise gör rollen som FBI-agenten Warren, mentor till Kinnamans rollfigur Inger Johanne Vik.

– Han är galet intelligent och gör vad som helst för att få som han vill. Han jävlas med alla så det är en väldigt rolig roll att spela, säger Wise.