Fler sexuella ofredande på ungdomsdisko

Diskot på ungdomsfestivalen 2 days in Umeå tvingades stänga i förtid under fredagen efter att tre anmälningar om sexuella ofredanden gjorts till polisen. Nu har ytterligare fall av ofredanden kommit in, rapporterar SVT Västerbotten.

Tre tjejer kontaktade under lördagen en ordningsvakt och berättade att de antastats av en kille i 15-årsåldern. Polis kallades till platsen och höll förhör med pojken som sedan släpptes.

Efter fredagens ofredanden skärptes bevakningen vid festivalen som är ett drogfritt arrangemang för ungdomar.

