Fler operationer utförda under andra vågen

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) publicerade på fredagen en rapport om pandemin och hälso- och sjukvården 2020. Där jämförs bland annat den första pandemivågen med den andra, samt helåret 2020 med föregående år.

Under den andra pandemivågen (oktober–december) fick fler patienter med covid läggas in på sjukhus än under den första (mars–juni). Antalet dagar som patienter med covid behövt slutenvård minskade dock under den andra vågen, liksom andelen patienter som behövde intensivvård. Andelen patienter som avlidit i covid-19 har också minskat.