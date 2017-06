”Fler och fler förstår att tafsande är ett brott”

Julia Engström, ordförande i föreningen Storasyster. Foto: Tomas Oneborg

Under sommaren 2016 anmäldes rekordmånga sexualbrott efter musikfestivaler. SvD rapporterade att fyra festivaler skapade 114 ärenden hos polisen varav sex våldtäkter.

Facit från musikfestivalen Summerburst, som ägde rum på Gärdet i Stockholm förra helgen, blev fyra anmälningar av sexuella ofredanden och en våldtäkt, jämfört med en anmälan i fjol.

Julia Engström, ordförande i föreningen Storasyster som engagerar sig mot sexuella ofredanden, hoppas emellertid på ett trendbrott i år.

– Ju mer vuxna tar upp det och att vi pratar om det hjälper till att få folk att förstå. Det är varken moraliskt eller juridiskt okej att tafsa, säger Julia Engström.

Närvaro av ordningsvakter och polis har, enligt Julia Engström, också hjälpt till att skärpa besökares vaksamhet och attityd:

– Det är viktigt att samhället tar sitt ansvar. Generellt är det fler poliser och vakter på festivaler än tidigare år. De vet förhoppningsvis också vad de ska titta efter, säger Julia Engström.

Hon påpekar att det finns skillnader mellan betalfestivaler och gratisfestivaler.

– Summerburst var en stängd festival. Det är skillnad mot We are Stockholm (15–19 augusti) som är en öppen tillställning, säger Julia Engström.

Får man chans att prata och bearbeta övergreppet kan man absolut vilja gå på festival igen.

Per Edquist har flera års erfarenhet som polisinsatschef vid Summerburst. Han berättar att de totalt fem anmälda brotten ledde till två gripanden.

– Jag är glad att vi lyckades ta dem, säger han.

Han berömmer seriösa arrangörer som tar problemet på stort allvar:

– Vi hade också upprättat ett kontaktcenter, en polisstation, inne på området så att det skulle vara lättare att anmäla. Vi vill minska mörkertalet för ofredanden. Samtidigt kan jag förstå att arrangören kan se det som ett tveeggat svärd: Man gör rätt, men skandalrubrikerna blir större när fler väljer att anmäla, säger Per Edquist.

Arrangören Live Nations egen säkerhetsorganisation avvisade ett större antal personer från området. Huvudsakligen beroende på ordningsstörande beteende.

We are Stockholm äger rum i Kungsträdgården. I fjol lockade festivalen 120 000 besökare. We are Stockholm gör i år en förändring i syfte att förebygga sexuella ofredanden:

– Vi kommer inte ha några konserter efter mörkrets inbrott. Varje kväll avslutas klockan 22, säger projektansvarige Eva Widgren.

Storasyster, som är en feministisk, partipolitisk och religiöst obunden ideell förening, kommer att sprida sitt budskap från ett tält under We are Stockholm.

– Vi vill förmedla att vi ser alla, både de som blir utsatta och de som utsätter. Vi försöker vara ett stöd för de som blivit utsatta tidigare och vill prata om det. Samtidigt försöker vi påverka unga killar och deras syn om var gränsen går, säger Julia Engström.

Vågar utsatta tjejer komma tillbaka?

– Får man chans att prata och bearbeta övergreppet kan man absolut vilja gå på festival igen. Vi tror att fler och fler börjar förstå att tafsa faktiskt är ett brott, tillägger Julia Engström.

Polisen i Norrköping förbereder sig för Bråvallafestivalen (28 juni–1 juli). I fjol anmäldes fem våldtäkter på festivalen, men utredningarna lades ner i brist på konkreta bevis och att ord stod mot ord.

– Jag vet att ett arbete pågår för att informera volontärer hur de ska gå tillväga för att säkra bevisning och annat om någon blivit utsatt. Annars fortsätter vi som vanligt med vårt medvetna arbete att förhindra sexuella övergrepp, säger Hanna Andersson, talesperson vid polisen i Östergötland.