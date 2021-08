Malmö kommun växte med 1 355 personer under första halvåret 2021, vilket var den största ökningen i Sverige under perioden, visar befolkningsstatistik från Statistiska Centralbyrån (SCB) som publicerats under onsdagen.

Just Malmö är även den kommun som har den längsta perioden med folkökning, då antalet invånare där har ökat varje månad sedan 2003.