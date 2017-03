Fler jättestora brottmål skapar problem

Under de senaste fem åren har 78 mål krävt mer än 100 timmar i rätten. Under femårsperioden dessförinnan var antalet 48 stycken.

Kostnaderna för de riktigt stora målen är svåra att redovisa, enligt Brå. Men baradomstolarnas merkostnader för jättemål över 60 timmar beräknas ligga på runt 15,5 miljoner kronor per år mellan 2013 och 2015. Ersättningarna till offentliga biträden i de stora målen beräknas till ungefär 230 miljoner kronor per år.

Brå definierar nu brottmål som stora om de kräver mer än 60 timmar i rättssalen. Tidigare har man talat om en gräns vid 100 timmar.

Källa: Brottsförebyggande rådet (Brå)