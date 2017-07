Fler går på bio men inte på svenska filmer

1. "Skönheten och Odjuret". Besökare: 523 845.

2. "Vaiana". Besökare: 475 431.

3. "Hundraettåringen som smet från notan och försvann". Besökare: 398 176.

4. "Fifty shades darker". Besökare: 381 309.

5. "Pirates of the Caribbean: Salazar's revenge". Besökare: 368 816

6. "Baby-bossen". Besökare: 347 869.

7. "Sing". Besökare: 309 590.

8. "Guardians of the galaxy vol. 2". Besökare: 289 266

9. "Fast and the furious 8". Besökare: 283 788

10. "La la land". Besökare: 279 097.

Källa: Sveriges biografägareförbund.