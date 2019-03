Allt fler kommuner och regioner utbildar sina förtroendevalda i att förebygga och hantera hat och hot. Det framgår i en enkät genomförd av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) under 2018. I enkäten framkommer att drygt sju av tio kommuner och regioner, under 2018, haft utbildningar om hot och hat. Under 2016 var det bara tre av tio.