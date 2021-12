Fler förlossningsplatser på Karolinska

Den nya satsningen innebär att antalet platser inom förlossningsvården på sjukhuset ökar från 3 200 till 3 700, vilket finansieras via resurser från regionen. Utökningen påbörjades på måndagen och ska sedan fortsätta ske kontinuerligt under nästa år. Man ska också öppna en ny vårdavdelning där all eftervård samlas under samma tak.

– När vi inrättar en egen vårdavdelning kommer också vår personal att få jobba samlat och tillsammans, Heidi Stensmyren, temachef på Karolinska universitetssjukhuset.