Fler fall av skadegörelse på sommaren

Polisen i region Mitt får in fler anmälningar om skadegörelse under sommaren. Arkivbild. Foto: Johan Nilsson/TT

Under sommaren tar polisen emot omkring 100 anmälningar om skadegörelse per månad, jämfört med runt 50 under vintermånaderna, enligt polisens presstalesperson Jonas Partheen.

En låg andel av brotten klaras upp på grund av få vittnen. Men polisens bild är att sommarlediga ungdomar ligger bakom skadegörelsen.

– De är ute senare på kvällarna, de saknar aktiviteter och utifrån någon form av frustration kastar man då en sten på en skola, eller klottrar, säger Jonas Partheen till P4 Västmanland.

I ett längre perspektiv är skadegörelse däremot ett brott där anmälningarna minskar.